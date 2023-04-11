Единственную дорогу в деревню размыло в Калужской области

После весеннего паводка отрезанной от мира осталась деревня Босарево Ферзиковского района. Местные жители опубликовали фото размытой дороги на странице губернатора Владислава Шапши.

- На противоположной стороне остались жители - пенсионеры, за продуктами и в больницу выехать не могут, альтернативной дороги нет, администрация пишет, что потерпите до конца месяца, - пишет одна из женщин.

- К сожалению, на данный момент тяжелой технике не проехать к этому участку дороги из-за весенней распутицы, - прокомментировали в администрации Ферзиковского района. - Как только дорога подсохнет, будем ее восстанавливать. Сейчас машины проехать не смогут, но пешком можно пройти. Если необходим подвоз продуктов или медикаментов, пожалуйста, обратитесь в администрацию сельского поселения по телефону: (8-48437)-54-430.

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