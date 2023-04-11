В Калужской области дорогу отремонтировали после вмешательства прокуратуры
В Хвастовичах местные жители жаловались на состояние улицы Ленина. На дороге были выбоины и просадки, сообщили во вторник, 11 апреля, в прокуратуре Калужской области.
После вмешательства прокуратуры дорожники взялись за улицу Ленина.
Судя по опубликованным фото, там проведен ямочный ремонт.
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