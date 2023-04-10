Прокуратура проверяет дороги еще в двух деревнях Калужской области

На прошлой неделе в Калуге возбудили уголовное дело из-за разбитой дороги в Горенском. А в понедельник, 10 апреля, прокуратура Калужской области сообщила о проведении проверок в двух деревнях Ферзиковского района.

Там размыло дороги в деревнях Шейкино и Катенево.

Прокуроры дадут оценку деятельности чиновников, ответственных за содержание дорог.

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