В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 31 719 нарушений
За неделю, с 31 марта по 6 апреля, в Калужской области камеры зафиксировали 31 719 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Чаще всего водители превышали скорость - 24 859.
4192 автомобилиста нарушили правила проезда перекрестков.
1112 человек не пристегнулись ремнем.
718 калужан не пропустили пешеходов.
450 водителей выехали на встречную полосу.
377 – припарковались в запрещенном месте.
11 автомобилистов двигались под камеру по обочине.
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