В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 31 719 нарушений

За неделю, с 31 марта по 6 апреля, в Калужской области камеры зафиксировали 31 719 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость - 24 859.

4192 автомобилиста нарушили правила проезда перекрестков.

1112 человек не пристегнулись ремнем.

718 калужан не пропустили пешеходов.

450 водителей выехали на встречную полосу.

377 – припарковались в запрещенном месте.

11 автомобилистов двигались под камеру по обочине.

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