В Калужской области установят 10 проекционных переходов

В субботу, 8 апреля, министерство транспорта Калужской области сообщило о работе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В районе школ устанавливаются проекционные пешеходные переходы. В 2022 году по области установили 15 штук, в текущем появятся еще 10. Всего установлено 117 таких систем.

Вдоль дорог ставят ограждения, устанавливают освещение. В 2022 году освещение установили на 48 км дорог. Всего с 2012 года в эксплуатацию введено более 198 км новых линий освещения.

В 2022 году в Калужской области достигнут исторически низкий показатель количества погибших в ДТП.

Так, общее количество ДТП на дорогах области составило 1103, в которых погибло 113 человек. Этот показатель за 54-летний период ведения статистики не опускался ниже 147 погибших.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.