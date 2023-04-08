В Калужской области установят 10 проекционных переходов
В субботу, 8 апреля, министерство транспорта Калужской области сообщило о работе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
В районе школ устанавливаются проекционные пешеходные переходы. В 2022 году по области установили 15 штук, в текущем появятся еще 10. Всего установлено 117 таких систем.
Вдоль дорог ставят ограждения, устанавливают освещение. В 2022 году освещение установили на 48 км дорог. Всего с 2012 года в эксплуатацию введено более 198 км новых линий освещения.
В 2022 году в Калужской области достигнут исторически низкий показатель количества погибших в ДТП.
Так, общее количество ДТП на дорогах области составило 1103, в которых погибло 113 человек. Этот показатель за 54-летний период ведения статистики не опускался ниже 147 погибших.
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