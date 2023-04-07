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В Калужской области размыло еще одну дорогу

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.04.2023 18:35 0 533
В Калужской области размыло еще одну дорогу

В пятницу, 7 апреля, стало известно, что еще одна дорога в Калужской области не прошла испытание паводком. Житель деревни Живодовка Сухиничского района опубликовал фото и видео размытой проезжей части.

- У нас по традиции каждый год на промежутке дороги, который проходит вдоль естественного водоема, происходит размыв дороги, после чего жителям приходится ждать до теплой сухой погоды, чтобы благополучно проехать к своим домам, так как это единственный возможный путь, - пояснил он.

- Восстановление проезда через водоем уже ведется, - ответили в администрации Сухиничского района. - Будет выполнено укрепление откосов и отсыпка щебнем. Работы планируется завершить в течение дня. Дорога в деревне на основной части населенного пункта имеет твердое покрытие из железобетонных плит. На другой стороне плотины три домовладения используются сезонно, постоянно проживающих нет. Ежегодно в рамках содержания проводится улучшение транспортной доступности для всех жителей. В этом году работы будут продолжены. Круглогодичная транспортная доступность к деревне обеспечена.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.04.2023 18:35 0 533
Тэги: авто дороги
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