В Калуге улица Кутузова встала в пробках
Вечером в пятницу, 7 апреля, в Калуге затруднено движение на улице Кутузова в сторону Старого Торга.
Машины стоят от лицея №9 до Старого Торга.
Этот путь часто используется для выезда из города. Похоже, из-за весеннего солнышка калужане потянулись на выходные на дачи.
Также вечером в пятницу наблюдаются пробки на улицах Кирова, Жукова, Московской, Королева, Зерновой, Телевизионной, Гурьянова, на Грабцевском шоссе и других дорогах.
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