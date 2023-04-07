В Калуге улица Кутузова встала в пробках

Вечером в пятницу, 7 апреля, в Калуге затруднено движение на улице Кутузова в сторону Старого Торга.

Машины стоят от лицея №9 до Старого Торга.

Этот путь часто используется для выезда из города. Похоже, из-за весеннего солнышка калужане потянулись на выходные на дачи.

Также вечером в пятницу наблюдаются пробки на улицах Кирова, Жукова, Московской, Королева, Зерновой, Телевизионной, Гурьянова, на Грабцевском шоссе и других дорогах.

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