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В Калуге возбудили уголовное дело из-за разбитой дороги

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.04.2023 12:15 2 1322
В Калуге возбудили уголовное дело из-за разбитой дороги

На прошлой неделе глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возмутился состоянием дороги в селе Горенское на территории Калуги и поручил провести проверку. А в пятницу, 7 апреля, стало известно о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность».

Как пояснили следователи, еще в 2020 году в Горенское не смогла проехать машина МЧС, когда случилось возгорание сухой травы.

В конце прошлого года в населенном пункте прокладывали газовую трубу, после чего дорога и вовсе пришла в негодность.

Как отмечают в СК, опасен также путь детей до остановки школьного автобуса.

- В ходе расследования следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц органов власти города Калуги, связанным с обеспечением безопасного движения на территории села Горенское, - говорится в комментарии Следственного комитета.

Статья «Халатность» предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ или ареста на срок до трех месяцев.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.04.2023 12:15 2 1322
Тэги: авто дороги
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