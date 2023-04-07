В Калужской области арестовали «Мерседес» у мужчины, который накопил 533 неоплаченных штрафа

В Думиничском районе судебные приставы арестовали легковой автомобиль «Мерседес», который принадлежит злостному нарушителю правил дорожного движения из Москвы. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщили в управлении ФССП по Калужской области.

Водитель накопил 533 неоплаченных штрафа на 400 тысяч рублей.

Если в ближайшее время он не погасит долг, автомобиль выставят на торги.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.