В Калужской области арестовали «Мерседес» у мужчины, который накопил 533 неоплаченных штрафа
В Думиничском районе судебные приставы арестовали легковой автомобиль «Мерседес», который принадлежит злостному нарушителю правил дорожного движения из Москвы. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщили в управлении ФССП по Калужской области.
Водитель накопил 533 неоплаченных штрафа на 400 тысяч рублей.
Если в ближайшее время он не погасит долг, автомобиль выставят на торги.
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