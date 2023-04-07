Названы улицы для объезда перекрытых Синих мостов

Как мы уже рассказывали, путепровод Синие мосты в Калуге полностью перекроют на четыре месяца, начиная с середины мая. В пятницу, 7 апреля, телеканал «Ника» со ссылкой на начальника управления капитального строительства Виталия Леонова сообщил, что объезд будет организован по улицам Путейской, Зерновой и Степному проезду.

Точная схема, в том числе и для общественного транспорта, еще согласовывается. Ее обещают опубликовать в ближайшее время.

- Подрядчик уверяет, что за 4 месяца он сделает новый путепровод – две полосы в каждую сторону, - рассказал Леонов. - Сначала, наверняка, будет установлено реверсивное движение по одному из устроенных путепроводов. Потом уже полностью включено после реконструкции четыре полосы.

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