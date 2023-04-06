Прокуратура потребовала восстановить размытую дорогу в Перемышльском районе

В четверг, 6 апреля, мы рассказывали о размытии единственной дороги в деревню Голчань Перемышльского района. После публикации стало известно, что проблемой занялись в прокуратуре Калужской области.

На место выехал прокурор Перемышльского района Алексей Павлов.

- Грунтовая дорога общего пользования местного значения повреждена паводком, единственный проезд в населенный пункт заблокирован, - подтвердили в ведомстве.

Прокуратура потребовала от чиновников оперативно привести проезжую часть в порядок.

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