В Калужской области размыло единственную дорогу в деревню
В четверг, 6 апреля, наша читательница Ирина Казакова пожаловалась на состояние дороги до деревни Голчань Перемышльского района.
По ее словам, это единственный путь до деревни, где постоянно живут люди.
- Ни самим жителям, ни скорой, ни пожарной проехать нельзя! – жалуется женщина. - Да и пройти до трассы по такой дороге проблемно. На что администрация Перемышля разводит руками и извиняется за неудобство.
Голчань находится в четырех километрах от дороги Калуга – Суворов.
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