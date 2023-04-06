В Калужской области размыло единственную дорогу в деревню

В четверг, 6 апреля, наша читательница Ирина Казакова пожаловалась на состояние дороги до деревни Голчань Перемышльского района.

По ее словам, это единственный путь до деревни, где постоянно живут люди.

- Ни самим жителям, ни скорой, ни пожарной проехать нельзя! – жалуется женщина. - Да и пройти до трассы по такой дороге проблемно. На что администрация Перемышля разводит руками и извиняется за неудобство.

Голчань находится в четырех километрах от дороги Калуга – Суворов.

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