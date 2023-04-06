В Калуге ямочный ремонт запланирован на шести улицах

В ближайшее время в Калуге запланировано провести ямочный ремонт на шести улицах - Майской, Дорожной, Дзержинского, Карпова, Воронина и Билибина. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

По его словам, бригады работают в том числе по ночам.

- Ямы уже устранили на Каменном мосту, площади Победы и на мосту на улице Черносвитинской, на улицах Маршала Жукова, Подвойского, Киевка, Набережная, Телевизионная, Герцена, Воробьевская, Труда, - прокомментировал Денисов.

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