Из Калуги состоится один полет в Череповец

Вечером в четверг, 6 апреля, из Калуги впервые полетит самолет в Череповец. Добраться в этот город в Вологодской области можно за 2500 рублей.

Однако регулярным рейс пока не станет. Авиакомпания «Северсталь» просто продает билеты на борт, который прилетит в Калугу из Минска, а затем должен будет переправиться на базу в Череповец.

Со следующей недели этот же перевозчик будет летать из Калуги в Минск.

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