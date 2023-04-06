Жители Калуги жалуются на огромное количество ям на улице Красноармейской

В Калуге улица Красноармейская покрылась большим количеством ям. Наш читатель UMike в четверг, 6 апреля, прислал фото и видео.

– У дома №2 по Красноармейской сейчас и без лежачих полицейских проехать невозможно из-за дичайших ям, – написал калужанин. – И, вроде, не Луганск, не бомбили, однако это просто жесть жесточайшая.

На критику отреагировали в городской управе.

– Доброе утро, согласны с вами, что дорога по улице Красноармейской изрядно разбита, поэтому мы включили ее в перечень объектов по замене изношенных слоев асфальтобетонного покрытия на летний период этого года, – говорится в комментарии горуправы.

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