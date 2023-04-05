В Калужской области 267 водителей превысили скорость более чем на 60 км/ч

Как мы уже рассказывали, с начала года в Калужской области камеры зафиксировали почти 150 тысяч превышений скорости. Подробности о штрафах в среду, 5 апреля, рассказали в региональном центре безопасности дорожного движения.

Абсолютное большинство водителей превышало скорость на 20-40 км/ч. Их оштрафовали на 500 рублей.

В 2700 случаях превышение составило от 40 до 60 км/ч. Штраф – 1000 рублей.

Более чем на 60 км/ч превысили скорость 267 автомобилистов. Такой проступок предусматривает штраф в 2000 рублей.

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