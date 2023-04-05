Стало известно, когда будут летать самолеты из Калуги в Минск

В среду, 5 апреля, авиакомпания «Северсталь» сообщила, что с 12 апреля начнут выполняться регулярные рейсы между Калугой и Минском. 50-местный самолет CRJ-200 будет летать каждую среду.

Вылет из Минска – в 11:25. Вылет из Калуги – в 13:30. Время в пути – час и пять минут.

Расписание сформировано до 25 октября.

Минимальная стоимость одного билета без багажа составит 5434 рубля. С багажом – от 7134 рублей.

Напомним, эта же авиакомпания полетела из Калуги в Минск 2 апреля. Однако этот рейс, а также полет 6 апреля – разовые. Дальше самолеты будут летать только по средам.

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