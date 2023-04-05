Стало известно, когда начнется ремонт улицы Гвардейской в Калуге

В Калуге ремонт улицы Гвардейской планируется начать 17 апреля. Об этом в среду, 5 апреля, сообщил местный депутат Алексей Колесников.

Водители давно жалуются на ямы на Гвардейской.

После ремонта у дома № 2 по улице Красноармейской и у дома № 4 по улице Гвардейской планируется установить лежачие полицейские. У здания бывшего КПП должен появиться пешеходный переход.

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