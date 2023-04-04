В Калужской области водители 146 198 раз превысили скорость

С января по март дорожные камеры в Калужской области зафиксировали 146 198 случаев превышения скорости. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщили в региональном центре безопасности дорожного движения.

Вторым по частоте нарушением стал заезд за стоп-линию – 17 159 случаев.

Еще 6557 раз калужане не соблюдали требования знаков или разметки.

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