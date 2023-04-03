В Калуге перекрытие Синих мостов перенесли на середину мая

В конце февраля власти сообщали, что с апреля в Калуге будет закрыт проезд по путепроводу Синие мосты. В нашу редакцию на днях обращались водители с вопросами, можно ли будет ездить по этой дороге с 1 апреля. Сейчас проезд открыт. И останется таковым примерно до середины мая. Об этом в понедельник, 3 апреля, рассказал городской голова Дмитрий Денисов.

На данный момент ожидается, что Синие мосты будут закрыты на весь теплый период года – с середины мая до середины сентября. Однако точные даты еще не утверждены.

- Ориентировочный срок перекрытия – середина мая текущего года, - пояснил Денисов. - Как раз после майских праздников планируем вместе с подрядчиком. Сначала подрядчик должен сформировать задел определенный, сварить металлоконструкции, привезти их на площадку, чтобы потом в двухсменном режиме, в том числе работу в ночное время мы согласовали, подрядчик будет в течение трех-четырех месяцев монтировать металлоконструкции, которые изготовлены практически на 90%.

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