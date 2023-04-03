Прокуратура потребовала от властей восстановить в Калуге дорогу, которая возмутила главу Следственного комитета России
Как мы уже рассказывали, информация об ужасном состоянии дороги в деревне Горенское в черте Калуги вышла на федеральный уровень. Проверку поручил организовать глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
В понедельник, 3 апреля, прокуратура Калужской области сообщила о результатах проверки.
- В адрес городской управы города Калуги и организации, занимавшейся газоснабжением, внесены представления, - заявили в ведомстве.
Прокуратура сообщила, что будет контролировать, как устраняются нарушения.
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