Прокуратура потребовала от властей восстановить в Калуге дорогу, которая возмутила главу Следственного комитета России

Как мы уже рассказывали, информация об ужасном состоянии дороги в деревне Горенское в черте Калуги вышла на федеральный уровень. Проверку поручил организовать глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

В понедельник, 3 апреля, прокуратура Калужской области сообщила о результатах проверки.

- В адрес городской управы города Калуги и организации, занимавшейся газоснабжением, внесены представления, - заявили в ведомстве.

Прокуратура сообщила, что будет контролировать, как устраняются нарушения.

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