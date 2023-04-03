Еще одну ужасную дорогу обнаружили в Калужской области
На прошедших выходных глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возмутился состоянием одной из дорог в Калуге. А в понедельник похожие фото поступили из деревни Фошня Мосальского района. Ранее о ненадлежащем состоянии дороги после прокладки газовой трубы сообщали местные жители в соцсетях.
Проверку начала прокуратура.
- По результатам выезда органами местного самоуправления рассматриваются варианты временной организации проезда до домов местных жителей, после завершения работ планируется проведение текущего ремонта автодороги, - прокомментировали в ведомстве.
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