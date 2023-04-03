В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 28 364 нарушения
За неделю, с 24 по 30 марта, в Калужской области камеры зафиксировали 28 364 нарушения правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Чаще всего водители превышали скорость - 21 776.
4058 автомобилистов нарушили правила проезда перекрестков.
931 человек не пристегнулся ремнем.
670 калужанин не пропустили пешеходов.
505 – припарковались в запрещенном месте.
406 водителей выехали на встречную полосу.
18 автомобилистов двигались под камеру по обочине.
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