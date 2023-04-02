Как выглядит ужасная дорога в Калуге, которая возмутила главу Следственного комитета России

Как мы уже рассказывали, жители села Горенское в черте Калуги пожаловались на ужасное состояние дороги. Видео широко разошлось по социальным сетям, и в воскресенье, 2 апреля, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку.

В этот же день на место выехали представители прокуратуры Калуги. Ведомство опубликовало фото дороги, которая стала известной на всю страну.

Судя по снимкам, там многие пытаются все-таки проехать, но кого-то из грязи приходится и вытаскивать.

Ранее жители Горенского писали, что общественный транспорт к ним не пускают из-за состояния проезжей части. Приходится пешком ходить до трассы.

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