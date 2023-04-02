Губернатор Калужской области улетел в Минск

В воскресенье, 2 апреля, между Калугой и Минском возобновилось авиасообщение. На первом рейсе в Беларусь полетел в том числе и губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- С делегацией Калужской области первым рейсом отправляемся в братскую республику, - написал он в своем телеграме. - Между нашими народами исконные связи. Калужская область давно и активно сотрудничает с Беларусью. Есть обоюдное желание укреплять его. Уверен, так и будет.

Рейсы между Калугой и Минском 2 и 6 апреля будет выполнять авиакомпания «Северсталь» на 50-местном самолете. Дальнейшее расписание пока не утверждено. Возможно, оно станет известно после визита Шапши в Беларусь.

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