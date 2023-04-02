Глава Следственного комитета России занялся ужасной дорогой в Калуге

В воскресенье, 2 апреля, Следственный комитет России сообщил, что глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад о состоянии дороги в селе Горенское на территории Калуги. Ранее по соцсетям массово разошлось видео, где машины застревают в грязи.

Местные жители сообщают, что в Горенском живет 100 семей, но там нет ни больниц, ни аптек, ни школы, а дети и студенты вынуждены пешком добираться до большой дороги, чтобы сесть на общественный транспорт.

- Жители просили организовать общественный транспорт до окраины деревни, но получили отказ из-за отсутствия подъезда, - рассказали в Следственном комитете.

Руководство калужского управления СК после проведения проверки должно рассказать все Бастрыкину.

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