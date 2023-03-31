В Калужской области восстановили размытую дорогу

Как мы уже рассказывали, в Людиновском районе размыло грунтовую дорогу. В пятницу, 31 марта, министерство транспорта Калужской области сообщило, что ремонт уже проведен.

- Вчера в социальных сетях появились фото образовавшегося провала на дороге Игнатовка – Космачево – Печки в Людиновском районе. Из-за большого количества талых вод водопропускная труба не справилась с потоком и дорогу размыло, - прокомментировали в министерстве.

Провалы засыпали в пятницу, движение по дороге восстановлено.

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