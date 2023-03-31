В Калуге камень на дороге разбил стекло машине, которая ехала по улице Московской

В пятницу, 31 марта, калужанка Алена Попова выложила на странице губернатора фото разбитого стекла в машине.

По словам женщины, камень в окно прилетел, когда она ехала по улице Московской.

- Вчера на спуске с улицы Московской к Азаровскому перекрестку мне в водительское стекло прилетел камень, стекло взорвалось в салон, в котором сзади сидели дети, асфальт на этой дороге местами вырезали и крошку асфальтную с щебнем так и не убрали, - рассказала Алена.

Комментарий на эту жалобу дали в городской управе.

- В местах проведения дорожных работ могут оставаться остатки боя асфальта, но как правило их убирают сразу с дороги, - заявили в администрации. - На этом участке проводилась фрезеровка вручную и при ней вырезают асфальт пластами, поэтому там нет щебня. По данным подрядчика, который сейчас там работает по гарантии, были установлены конусы для предупреждения о проведении работ, но к сожалению, их часто сбивают проезжающие машины. До конца следующей недели должны закончить ремонт, если погода не внесет свои коррективы. Приносим извинения за этот инцидент.

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