Реконструкция северного въезда в Калугу завершится летом

Реконструкция участка в 2,3 километра между микрорайоном Северный и окружной дорогой в Калуге должна завершиться летом. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

- Готовность объекта составляет более 65%, - пояснил он. - Выполнены работы по дорожной одежде основного хода, устройству разделительной полосы, барьерного ограждения, ливневой канализации и установке дорожных знаков. Почти завершены работы по перекладке сети водоснабжения, а работы по освещению выполнены на 98%.

Сейчас устанавливаются новые светофоры и шумозащитные экраны.

Власти просят водителей соблюдать временную схему движения. На время работ запрещен левый поворот с улицы Светлой на улицу Московскую.

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