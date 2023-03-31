Каждый десятый калужский таксист нарушает правила

С начала года в Калужской области прошло 82 рейда, в ходе которых проверяли таксистов. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщил начальник регионального управления административно-технического контроля Станислав Орехов

Останавливались 547 водителей такси.

- Выявлено порядка 50 нарушений, это примерно 10% от общего количества проверенных машин такси, - рассказал Орехов. - Отсутствие необходимой атрибутики: фонаря легкового такси, отметок о проведении предрейсового контроля технического состояния автомобиля и прохождении предрейсового медосмотра водителями - это наиболее часто встречающиеся нарушения.

Также составлено 50 административных дел в отношении нелегальных перевозчиков, в том числе на четырех иностранцев.

У шести водителей, которые работали без разрешения, машины изъяты.

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