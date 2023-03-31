Потоки воды разрушили дорогу в Калужской области
У деревни Печки Людиновского района размыло грунтовую дорогу. Фото на днях опубликовали в соцсетях.
Однако ремонт пока провести не могут.
- Сейчас это место огорожено, определяются мероприятия для устранения ситуации, - прокомментировали вечером 30 марта в министерстве транспорта Калужской области. - К сожалению, пока точных сроков указать не можем.
Это фото в группе «Подслушано Людиново» опубликована Анастасия Лаврова.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!