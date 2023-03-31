Потоки воды разрушили дорогу в Калужской области

У деревни Печки Людиновского района размыло грунтовую дорогу. Фото на днях опубликовали в соцсетях.

Однако ремонт пока провести не могут.

- Сейчас это место огорожено, определяются мероприятия для устранения ситуации, - прокомментировали вечером 30 марта в министерстве транспорта Калужской области. - К сожалению, пока точных сроков указать не можем.

Это фото в группе «Подслушано Людиново» опубликована Анастасия Лаврова.

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