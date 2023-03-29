В Калуге смыло асфальт на затопленном мосту
В Калуге вышедшая из берегов Яченка подтопила мост в деревне Черносвитино.
Наш читатель Иван 28 марта прислал фото, на которых видно, что вода вымыла большие куски асфальта. Теперь они лежат на обочине.
В городской управе сообщили, что ремонт моста планируется после схода воды.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!