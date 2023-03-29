В Калуге смыло асфальт на затопленном мосту

В Калуге вышедшая из берегов Яченка подтопила мост в деревне Черносвитино.

Наш читатель Иван 28 марта прислал фото, на которых видно, что вода вымыла большие куски асфальта. Теперь они лежат на обочине.

В городской управе сообщили, что ремонт моста планируется после схода воды.

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