Житель Калуги въехал в яму на улице Огарева и отсудил у властей 239 600 рублей

В Калуге автомобилист смог отсудить у городской управы деньги на ремонт своей машины после того, как въехал в яму на улице Огарева. В среду, 29 марта, об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Калужской области.

Авария произошла в июне прошлого года. Яма, в которую попала машина калужанина, была шириной и длиной в метр и глубиной 20 сантиметров.

В суде управление городского хозяйства отказывалось платить компенсацию.

- Представитель управления иск не признал, указав, что вина полностью лежит на водителе: он обязан был следить за дорожной обстановкой и при должной внимательности избежал бы наезда на препятствие, - рассказали в суде.

Но районный суд удовлетворил требования водителя. Потом это же подтвердил и областной суд, куда была подана апелляция.

Чиновников обязали заплатить владельцу машины 198 600 рублей на ремонт и 41 000 рублей для оплаты расходов на юриста и оценку повреждений.

Как мы уже рассказывали, сейчас на улицах Огарева и Чижевского насчитывается 300 ям.

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