В Калуге отремонтируют дороги к двум врачебным пунктам

В нынешнем году в Калуге планируется привести в порядок две дороги, ведущие к врачебным пунктам. Одна из них – к кабинету общей практики на улице Гвардейской, другая – к амбулатории на улице Привокзальной на Калуге-2. Об этом в среду, 29 марта, сообщили в правительстве Калужской области.

Среди прочего власти обещают привести в порядок съезды на тротуарах, чтобы к врачам могли попасть и колясочники.

Работы будут финансироваться в рамках федерального проекта «Безопасные качественные дороги».

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