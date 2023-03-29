Рейсы из Калуги в Стамбул собираются запустить до конца года

Во вторник, 28 марта, стало известно о возобновлении полетов между Калугой и Минском. Первые рейсы назначены на 2 и 6 апреля. В столицу Беларуси с рабочим визитом отправится губернатор Калужской области Владислав Шапша.

А вот дальнейшего расписания для этого направления нет. Полеты в Минск авиакомпании «Северсталь» разовые. Далее планируется запустить рейс Череповец-Калуга-Минск. Однако детали еще не согласованы.

Также 28 марта в калужском аэропорту сообщили, что продолжаются переговоры с авиакомпанией об открытии до конца года рейса Калуга – Стамбул.

Напомним, в январе Шапша встречался с директором представительства авиакомпании Turkish Airlines Исмаилом Озтюрком. Тогда впервые появилась информация об этом направлении.

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