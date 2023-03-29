В Калуге вновь затопило мост в Груздово

Как мы уже рассказывали, после двух сухих дней в начале недели мост в деревне Груздово, который ведет к домам на улице Крымской, освободился от воды.

Но дождь, который начался в ночь на среду, вновь поднял уровень реки Яченки. Утром 29 марта городская управа опубликовала фото, на которых видно, что дорога вновь затоплена.

Хотя некоторые жители и переходят там в резиновых сапогах.

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