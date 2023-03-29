В Калуге оштрафовали девять водителей такси

В среду, 29 марта, полиция Калуги сообщила о результатах массовых проверок водителей, которые проходили на прошлой неделе.

Инспекторы выявили девять нарушителей.

Четыре водителя ехали без ремня безопасности, два таксиста нарушили правила использования световых приборов. По одному автомобилисту ехало без документов, на неисправной машине и с ребенком без кресла.

Также административные штрафы получили два должностных лица.

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