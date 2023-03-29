В Калуге яму на дороге заложили плиткой

Наша читательница в социальных сетях сообщала об очередной яме на дороге, которая появилась через две недели после ремонта. На эту публикацию отреагировали в городской управе.

- На мосту, который идет с Поселковой на Азарово, была ямка, ее сделали недели 2 назад, а она, зараза, опять появилась! – написала калужанка. - Это ж как и чем, и из чего надо делать, чтобы дождь смыл все?!

В городской управе заявили, что яму временно заложили плиткой.

- Яма была засыпана, но, к сожалению, в начале марта был сильный перепад температур с выпадением снега и дождя, что вызвало новое образование ямы, - говорится в комментарии чиновников. - Сейчас наши службы временно заложили яму плиткой, в течение двух недель подрядчик проведет ямочный ремонт этого участка.

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