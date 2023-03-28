В Калуге вода ушла с моста в Груздово
Днем во вторник, 28 марта, мост на дороге к улице Крымской в деревне Груздово на территории Калуги практически освободился от воды. Фото опубликовала городская служба спасения.
Напомним, несколько последних дней жители Груздово находятся в водной блокаде.
На выходных там застряла пожарная машина.
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