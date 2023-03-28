«Сложно бывает дышать от пыли, ребенок часто болеет»: в Калужской области жалуются на дорогу

Во вторник, 28 марта, жители поселка Мятлево Износковского района пожаловались на состояние дороги на личном приеме граждан губернатором Владиславом Шапшой.

- Сложно бывает дышать от пыли, ребенок часто болеет, - приводит слова людей глава региона.

Речь идет о дороге от трассы А130 до улицы Лесной.

- До конца летнего сезона проблема должна быть решена, - пообещал Шапша.

Там собираются уложить два слоя асфальта на участке в 1,7 километра. Стоимость работ – 34,5 миллиона рублей. О проведении данного ремонта Минтранс сообщал еще в феврале.

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