Калужане жалуются на аварийную ситуацию на улице Генерала Попова

Во вторник, 28 марта, наш подписчик прислал фото и видео с Правобережья. На улице Генерала Попова у дома №3 образовалась большая яма.

— Сегодня одной аварией на Правом берегу могло стать больше, - рассказал калужанин. - Проезжал по Генерала Попова, нужно было повернуть направо, шел в крайней правой полосе, на всю ширину которой разверзлась нехилая такая яма! Пришлось применять экстренное торможение. Спасибо за реакцию водителю сзади, успел увернуться, иначе бы колеса остались в яме. Сколько водителей, интересно, пострадали от этого кратера? У города есть хотя бы щебенка?

Ранее в городской управе опубликовали план ямочного ремонта на март и апрель. Улицы Генерала Попова в нем нет.

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