В Калуге появится новый пешеходный переход на Правом берегу
Нынешним летом в Калуге обустроят пешеходный переход через улицу Андрея Алешина в районе перекрестка с улицей Фомушина на Правом берегу. Об этом во вторник, 28 марта, по итогам личного приема жителей сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
С просьбой выполнить подобные работы обратились к Шапше жители микрорайона «Кошелев».
- Обязательно надо оборудовать удобные съезды для маломобильных граждан и мам с колясками, - поручил губернатор.
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