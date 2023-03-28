В Калужской области обрушилась дорогу к двум деревням
В понедельник, 27 марта, в Куйбышевском районе из-за паводка произошло обрушение дороги к деревням Петровское и Хатожа. Фото опубликовала прокуратура Калужской области.
Движение транспорта на этом участке пока невозможно.
Сроки восстановления пока не называются.
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