Полеты из Калуги в Минск возобновятся 2 апреля

В воскресенье, 2 апреля, возобновится авиасообщение между Калугой и Минском. Об этом сообщил во вторник губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Выполнять полеты будет череповецкая авиакомпания «Северсталь» на 50-местных самолетах Canadair CRJ200. Время в пути - один час и пять минут.

Уже открыта продажа билетов на 2 и 6 апреля. Полет туда-обратно без багажа обойдется одному пассажиру в 11 364 рубля. За багаж нужно будет доплатить 3354 рубля.

На следующей неделе на одном из рейсов в Минск собирается отправится сам калужский губернатор.

- Как только уладим все вопросы регулярного авиасообщения, билеты начнут продаваться и на другие рейсы, - пояснил Шапша.

- Обращаем ваше внимание, что выполнение рейса в эти даты и время – разовое, - прокомментировали также в калужском аэропорту. - В ближайшее время откроется продажа на регулярное авиасообщение в Беларусь.

Напомним, самолеты между двумя городами уже летали в конце 2021 года. Однако спустя пару месяцев рейсы отменили.

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