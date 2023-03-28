В Калуге сократили план ямочного ремонта на март

В понедельник, 27 марта, мы рассказывали о плане ямочного ремонта, который был размещен на сайте городской управы.

На март там был запланирован ремонт еще 14 улиц.

Однако в день публикации новости горуправа обновила план на последнюю неделю марта. Теперь там указано, что улицы Телевизионная и Жукова находятся в процессе ремонта, а Майскую и Дорожную должны успеть начать и закончить в ближайшие четыре дня.

Все остальные дороги перенесены в план на апрель. Среди них Воронина, Дзержинского, Билибина, Степана Разина, Суворова, Азаровская, Маяковского, дублер Генерала Попова и другие. Улица Достоевского из плана почему-то пропала, хотя работы у колодцев там проводят утром 28 марта.

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