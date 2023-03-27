Киевское направление Московской железной дороги переименуют в Калужское

Киевское направление Московской железной дороги будет называться Калужским. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщило издание ТАСС со ссылкой на данные департамента транспорта Москвы.

Это связано с тем, что столичные чиновники решили называть четвертый Московский центральный диаметр Калужско-Нижегородским, а не Киевско-Горьковским.

Такую меру объяснили заботой о пассажирах, так как это пригородные направления, и ведут они к крупным городам – Калуге и Нижнему Новгороду.

При этом в департаменте заверяют, что планов по переименованию Киевского вокзала в Калужский на данный момент нет.

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