В Калуге опубликовали план ямочного ремонта
В последние недели жители Калуги массово жалуются на состояние дорог в областном центре. Эту тему в понедельник, 27 марта, еще раз обсуждали на планерке в городской управе.
Чиновники напомнили, что с 20 марта ведется обследование дорог, чтобы составить детальный план на ямочный ремонт в теплое время года.
В то же время на сайте горуправы опубликован текущий план по ямочному ремонту.
В марте там указаны:
- разворотное кольцо общественного транспорта на улице Небесной,
- проезд вдоль сквера Кубяка по улице Московской,
- улица Карпова,
- улица Дзержинского (от Московской до Марата),
- улица Достоевского,
- улица Воронина,
- перекресток Чижевского и Ленина,
- перекресток Телевизионной и Карла Либкнехта,
- улица Маяковского,
- дублер улицы Генерала Попова,
- проезд от улицы Генерала Попова по улице Академической,
- улица Николо-Козинская,
- улица Пролетарская,
- улица Дружбы.
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