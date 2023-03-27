В Калуге опубликовали план ямочного ремонта

В последние недели жители Калуги массово жалуются на состояние дорог в областном центре. Эту тему в понедельник, 27 марта, еще раз обсуждали на планерке в городской управе.

Чиновники напомнили, что с 20 марта ведется обследование дорог, чтобы составить детальный план на ямочный ремонт в теплое время года.

В то же время на сайте горуправы опубликован текущий план по ямочному ремонту.

В марте там указаны:

разворотное кольцо общественного транспорта на улице Небесной,

проезд вдоль сквера Кубяка по улице Московской,

улица Карпова,

улица Дзержинского (от Московской до Марата),

улица Достоевского,

улица Воронина,

перекресток Чижевского и Ленина,

перекресток Телевизионной и Карла Либкнехта,

улица Маяковского,

дублер улицы Генерала Попова,

проезд от улицы Генерала Попова по улице Академической,

улица Николо-Козинская,

улица Пролетарская,

улица Дружбы.

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