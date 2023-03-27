В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 26 670 нарушений

За неделю, с 17 по 23 марта, в Калужской области камеры зафиксировали 26 670 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость - 19 276.

4232 автомобилиста нарушили правила проезда перекрестков.

966 человек не пристегнулись ремнем.

944 водителя выехали на встречную полосу.

646 – припарковались в запрещенном месте.

594 калужанина не пропустили пешеходов.

12 автомобилистов двигались под камеру по обочине.

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