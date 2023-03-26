Под Калугой дорога дала глубокую трещину: опубликованы страшные фото

Житель деревни Андреевское Ферзиковского района, которая находится рядом с Калугой, 24 марта пожаловался губернатору Владиславу Шапше на ужасное состояние дороги.

- Проезд по деревне невозможен, - рассказал он. - Администрация не предпринимает ни каких мер.

Скопившийся за зиму на дороге лед начал таять. Вода пробила в нем трещину. В результате образовался перепад высот в 20 сантиметров.

На эту жалобу отреагировали в администрации Ферзиковского района.

- На выходных выедем на место, после чего будет принято решение о дальнейших действиях. Вернемся с ответом в понедельник, - говорится в ответе чиновников.

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