Премьер-министр Мишустин отметил Калужскую область

Михаил Мишустин подвел итоги работы правительства Российской Федерации за 2022 год.

Одним из важнейших приоритетов он отметил развитие транспортно-логистической инфраструктуры. Премьер-министр привел также в пример Калужскую область:

- Жители и туристы, перевозчики теперь могут гораздо быстрее добираться и доставлять товары до нужных точек по ЦКАД в Московском регионе, в обход Екатеринбурга, Майкопа, Анапы, Калуги, - сказал Михаил Мишустин.

В минтранспорте Калужской области отметили досрочное завершение строительства северной части автомобильного обхода столицы региона

Это позволило ввести в эксплуатацию Калужскую кольцевую автомобильную дорогу общей протяженностью 83,7 километра, связать транзитным коридором три федеральные трассы и международный транспортный маршрут «Европа – Западный Китай».

В рамках реконструкции и ремонта в 2023 году планируется привести в нормативное состояние более 250 километров дорог области.

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